'PSV ziet 19-voudig Braziliaans international als topkandidaat voor linksbackpositie'

PSV ziet in 19-voudig Braziliaans international (26) de topkandidaat voor de linksbackpositie, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De oud-speler van onder meer Atlético Madrid speelt sinds begin dit jaar voor Al-Hilal in Saudi-Arabië, maar zou graag terug willen keren naar Europa.

Door de zware blessure van Sergiño Dest - de Amerikaan keert naar verwachting pas na de jaarwisseling terug op het veld - is PSV naarstig op zoek naar een versterking van de linksbackpositie. Helemaal nu ook Mauro Júnior geblesseerd moet toekijken en Fredrik Oppegard vooralsnog niet weet te overtuigen. Lodi zou in die behoefte kunnen voldoen, schrijft Elfrink. De Eindhovenaren zouden inzetten op een huurdeal, waarbij de club een deel van het 'astronomische' salaris dat de speler in Saudi-Arabië opstrijkt over zou nemen. Een permanente transfer lijkt er niet in te zitten: "Zijn komst zou een overbrugging kunnen betekenen voor de periode dat Sergiño Dest niet fit is", schrijft Elfrink.

Er zouden echter meer kapers op de kust zijn die Lodi graag zouden oppikken, zo weet de clubwatcher. Mocht PSV naast de Braziliaan grijpen, dan zou de club mogelijk gaan doorschakelen naar de Pool Nicola Zalewski van AS Roma. In een eerdere tweet wist Elfrink echter te melden dat de Italianen een bedrag van zo'n twaalf miljoen euro voor Zalewski verlangen.

Atlético Madrid plukte Lodi in de zomer van 2019 voor zo'n 22 miljoen euro weg bij Athletico Paranaense uit zijn vaderland Brazilië. De back zou uiteindelijk 118 wedstrijden voor de Rojiblancos spelen, waarin hij goed was voor zes doelpunten en tien assists. Na vier seizoenen werd Lodi in de zomer van 2022 verhuurd aan Nottingham Forest. Een jaar later verkocht Atléti de speler voor 20,6 miljoen euro aan Olympique Marseille, dat hem in de winterstop van het voorbije seizoen alweer voor 23 miljoen doorverkocht aan Al-Hilal. Daar ligt Lodi nog vast tot medio 2027.

Kort na zijn transfer naar Atlético debuteerde Lodi op negentienjarige leeftijd in het nationale elftal van Brazilië. Inmiddels staat de teller op negentien wedstrijden namens de Seleção. De laatste daarvan dateert van november 2023, toen de back een basisplaats had in het met 2-1 verloren WK-kwalificatieduel met Colombia. Vijf dagen later kwam Lodi niet van de bank tegen Argentinië (0-1 verlies), sindsdien werd hij niet meer opgeroepen.

