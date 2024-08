'PSV zoekt contact met voormalig PSG-speler en Frans international'

PSV heeft interesse in , zo meldt het Franse l'Équipe. De Franse linksback zou een goede optie kunnen zijn voor de Eindhovenaren, die op die positie momenteel weinig smaken hebben.

Kurzawa stond tussen 2015 en deze zomer onder contract bij de Franse landskampioen, maar was nooit echt een vaste waarde. Uiteindelijk speelde hij 154 duels voor de Parijzenaars. Tijdens het seizoen 2022-2023 werd de linksback nog uitgeleend aan Fulham, maar ook dat werd geen succes. Kurzawa heeft dertien interlands achter zijn naam staan.

De afgelopen seizoenen kwam de Fransman amper in actie. Voor PSG en Fulham speelde hij in 2022-2023 en 2023-2024 slechts vierhonderd minuten. Achter de fysieke gesteldheid van Kurzawa kan dus een vraagteken worden gezet. De linksback is echter wel een grote naam. Volgens l'Équipe zou PSV een veel lager salaris aanbieden dan PSG, maar aangezien Kurzawa vooral weer in actie wil komen, zou dat geen probleem moeten zijn.

Door de langdurige blessure van Sergiño Dest heeft PSV met Mauro Júnior en Fredrik Oppegard eigenlijk maar twee spelers die op de linksbackpositie kunnen spelen. Eerder op vrijdag werd al bekend dat de Eindhovenaren geïnteresseerd zijn in Nicola Zalewski van AS Roma. Het is momenteel niet duidelijk of Zalewski of Kurzawa momenteel de voorkeur krijgt van PSV.

