Bosz bevestigt: twee belangrijke krachten van PSV missen Almere City-uit

PSV moet het zaterdagavond in de wedstrijd tegen Almere City doen zonder Johan Bakayoko en . Beide spelers kampen met lichte blessures, waardoor zij dit weekend niet beschikbaar zijn.

Dat nieuws bevestigt trainer Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar het treffen van zaterdag. "Bakayoko en Schouten zijn er niet bij door lichte klachten." Andere spelers die niet in actie zullen komen, zijn Sergiño Dest, Ismael Saibari, Mauro Júnior en Armando Obispo. Volgens de trainer van PSV zullen de laatste drie namen na de interlandperiode van midden oktober weer aansluiten bij de groep. Jordan Teze is afgelopen week naar AS Monaco vertrokken en is dus ook geen optie meer voor Bosz.

Hoe zwaar de blessures van Bakayoko en Schouten zijn, wordt mooi gevangen in de volgende quote van de trainer van PSV. "Als het de Champions League-finale was geweest, hadden ze waarschijnlijk gespeeld. We willen nu het risico niet nemen. Het komt misschien net op één dag aan." Waarschijnlijk komt het duo volgende week tegen Go Ahead Eagles wel weer in actie.

In Olivier Boscagli en Walter Benitez is interesse van buitenaf, maar dat heeft geen consequenties voor de wedstrijd tegen Almere City. "Zij gaan morgen gewoon spelen", zegt Bosz. "Ze vinden het moeilijk, ze willen een stap maken. Maar als de club 'nee' zegt, blijven ze hier. Dus gaan ze spelen." De trainer vindt het ook logisch dat er interesse is in 'zijn' spelers. "Je weet dat goede spelers weggaan uit Nederland. We zijn in zekere zin slachtoffer van ons eigen succes."

Fredrik Oppegard en Richard Ledezma, die tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-3 winst) geblesseerd uitvielen, zijn weer beschikbaar volgens Bosz. De wedstrijd tegen Almere City vangt zaterdag om 20:00 uur aan.

