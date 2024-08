'Geen weg meer terug: PSV heeft levensgroot probleem met Boscagli'

Er lijkt voor 'geen weg terug' bij PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandagavond. De verdediger kan naar Brighton & Hove Albion en heeft intern meermaals laten weten dat hij per se wil vertrekken. "Er is geen vertrekwens, maar een vertrekeis", schrijft verslaggever Rik Elfrink.

Boscagli heeft van PSV te horen gekregen dat hij nu nog niet kan vertrekken, omdat PSV eerst wil werken aan het aantrekken van een vervanger. Bovendien wil de club meer geld van Brighton. Het tweede bod van Brighton, dat acht tot tien miljoen euro zou bedragen, wordt door de Eindhovenaren als te laag beoordeeld. PSV zou inzetten op een bedrag van minstens twintig miljoen euro.

Volgens het Eindhovens Dagblad loopt PSV het risico dat Boscagli ongemotiveerd raakt, als hij bij PSV blijft. "Boscagli geldt als zeer aimabel en wordt door elke steward, medespeler, staflid, directeur of ander personeelslid bij PSV ontzettend gerespecteerd. Maar de Monegask is ook een trotse man, die naar verluidt vindt dat PSV onredelijk is als de club hem de transfer niet gunt", zo stelt Elfrink.

Boscagli wil op een ‘nette manier’ afscheid nemen van PSV. Hij zint op een overstap naar de Premier League, waar hij zich wil meten met de beste spelers ter wereld. “PSV heeft een levensgroot probleem te managen en moet een nieuw bataljon verdedigers invliegen als Boscagli echt niet meer van mening verandert en per se weg wil”, aldus Elfrink.

