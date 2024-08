'Er wordt lacherig over hem gedaan, maar PSV mag blij zijn dat hij erbij zit'

Ronald de Boer denkt dat zeer ondergewaardeerd wordt. De middenvelder van PSV is heel belangrijk voor zijn team, maar omdat hij niet heel sierlijk is, wordt hij niet bedolven onder de complimenten.

Bij Rondo staat De Boer even stil bij de middenvelder van PSV, die bij alle goals betrokken was tegen Heracles (1-3 winst). "Guus Til wordt vaak gezien als: 'hij kan er niet veel van'. Maar hij komt erin en door zijn loopacties, zijn inzet, zijn bereidheid tot, creëert hij de eerste goal. Daarna geeft hij een assist, loopt hij ook weer goed. Hij is overal bij betrokken. Dat soort spelers worden toch wel ondergewaardeerd hoor. Hij bezorgt eigenlijk PSV de overwinning. Er wordt altijd een beetje lacherig gedaan over hem, maar je mag blij zijn dat je hem in je team hebt."

Tafelgenoot Alex Pastoor is het helemaal eens met De Boer en bekritiseert het PSV van dit seizoen. "Die vuile loopjes, waar Til gespecialiseerd in is, dat wordt bijna niet gedaan bij PSV. Ik vind het heel eendimensionaal. Die loopjes doet Til als een waanzinnige. Dus: loop om gaten in die verdediging te lopen. Ik ben het er totaal mee eens."

Til speelde voorheen bij AZ, Spartak Moskou, SC Freiburg en Feyenoord. Na zijn laatste periode in Moskou vertrok hij in 2022 naar Eindhoven, waar hij vorig seizoen in de competitie tot tien doelpunten en zes assists kwam. De 26-jarige middenvelder heeft vijf interlands achter zijn naam staan.

