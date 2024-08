Stewart lijkt plank mis te slaan: 'We hebben hem veel complimenten gegeven, maar dit...'

Jan Roelfs is vrij kritisch op PSV-directeur Earnest Stewart, die opeens voor een lastige situatie staat. Enkele verdedigers als Olivier Boscagli en Jordan Teze lijken nog te vertrekken uit Eindhoven, waardoor een groot gebrek aan verdedigers lijkt te ontstaan bij de ploeg van Peter Bosz.

TIjdens de NOS Voetbalpodcast wordt de situatie bij PSV besproken. Volgens Jeroen Elshoff moet men in Eindhoven uitkijken naar het einde van de transferperiode, aangezien ook het spel van PSV er wat minder door lijkt. "Ik denk dat het voor PSV zo snel mogelijk 1 september moet zijn. Het zal best wel onrustig zijn, door de interesse in Boscagli, Teze die weggaat. Dat is allemaal niet lekker. Ook andere speler waar misschien nog steeds aan getrokken wordt: Schouten, Veerman. Die focus lijkt er, behalve als je écht heel goed bent, pas te kunnen zijn als er binnen de club veel rust is."

Arno Vermeulen vat de situatie nog even samen. "Ze zijn drie van de verdedigers nu al kwijt, met Dest die langgeblesseerd is. Voor Boscagli was het aanbod nog niet goed genoeg, maar dat kan best nog voor de 31ste bij elkaar komen. Ze willen twintig (miljoen, red.) hebben en het bod was volgens mij tien. Die Engelsen hoeven zich maar boos te maken en ze smijten dat op tafel." Mocht de transfer mislukken, kan dat ook desastreus uitpakken volgens Elshoff. "Als hij niet gaat, krijg je een teleurgestelde speler terug."

Volgens Roelfs mag er in dit geval ook gekeken worden naar Stewart, die de zaakjes momenteel niet op orde lijkt te hebben. "Ik heb wel het gevoel, misschien maken ze het nog allemaal goed, maar dat Stewart het niet allemaal goed heeft ingeschat met die verdedigers. Teze had nog een contract van één jaar, Boscagli ook, Ramalho wilden ze alleen verder mee met een andere aanbieding. Dan neem je wel een klein gokje, met zulke kortlopende contracten én de wetenschap dat je je verdediging toch eigenlijk al moet versterken. Dan loop je een gevaar." Volgens de commentator is had men bij PSV hier rekening mee moeten houden. "Ze hadden wat meer moeten voorsorteren. Vorig seizoen zeiden we ook al dat PSV meer smaken in de verdediging moest hebben. Toen hebben ze veel met Schouten gespeeld en hebben ze Bella-Kotchap op de laatste dagen gehaald. Dat bleek een mislukking te zijn. Dit verhaal loopt nu al twee seizoenen. We hebben Stewart al veel complimenten gegeven, maar dit had je kunnen voorzien."

