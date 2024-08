Transferperikelen zorgen voor onrust in Eindhoven: ‘PSV speelt al een tijdje met vuur'

PSV wist zondagmiddag met 1-3 te winnen op bezoek bij Heracles Almelo. Het ging allerminst makkelijk, want de Eindhovenaren keken bij de rust tegen een 1-0 achterstand aan in het Asito Stadion. De Nederlandse ochtendkranten zien allemaal één overeenkomst: de transferperikelen in de achterhoede zorgen voor onrust.

Peter Bosz heeft in de achterhoede de nodige blessures (Sergiño Dest, Mauro Júnior en Armando Obispo) en zag André Ramalho al vertrekken. Daarnaast staan Jordan Teze (AS Monaco) en Olivier Boscagli (Brighton & Hove Albion) ook op het punt om de Eindhovenaren te verlaten. “PSV speelt op de transfermarkt al een tijdje met vuur en vroeg zondagmiddag in Almelo bijna om een afstraffing, maar kon aan het eind van de middag toch weer tevreden naar de ranglijst kijken”, aldus het Eindhovens Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ron Jans doet onthulling over PSV'er, die zich niet focust tijdens tactische trainingen

Volgens clubwatcher Rik Elfrink mag PSV de handen dichtknijpen met het prettige programma in de openingsweken van de Eredivisie. “Niemand die het binnen de muren van het Philips Stadion graag hoort, maar de ploeg van Peter Bosz begint opnieuw met een ‘pretpakket’ in de eredivisie. Het verschaft technisch directeur Earnest Stewart de luxe om op de transfermarkt gevoelsmatig te wachten tot iedereen een ons weegt.”

LEES OOK: Peter Bosz niet blij met uitspraak van Joey Veerman: 'Amateuristisch'

De krant beseft dat de verdediging van PSV ‘aan alle kanten rammelt’. “Maar Stewart heeft nog steeds twee weken om daar wat aan te doen. In die periode wordt in Eindhoven nog een waar transferslagveld verwacht. De renovatie in de verdediging van PSV is ongekend. Twee van de vier basiskrachten van vorig seizoen zijn weg (André Ramalho, Teze), eentje is er nog lang geblesseerd (Sergiño Dest) en de ander wil koste wat het kost vertrekken (Olivier Boscagli)”, schrijft de krant, die verwacht dat de zaakwaarnemer van laatstgenoemde zich snel weer in Eindhoven meldt.

Wachten op vers bloed

De Telegraaf ziet dat de transferperikelen een negatieve invloed hebben op PSV. Zo is het voor de Eindhovenaren ‘wachten op vers bloed’. “Met nog twee weken te gaan, tot op 2 september om middernacht ook in Nederland de transferwindow sluit, moet PSV nog sowieso drie en mogelijk zelfs vier vacatures achterin invullen”, klinkt het.

LEES OOK: Opvallend moment van Jordan Teze op reservebank PSV: ‘Erger dan kroket eten in de rust’

“De onrust over transfers trekt zijn wissel op de concentratie en collectiviteit bij PSV. Waar vorig jaar iedereen eensgezind bezig was met het bereiken van de sportieve doelen, zijn nu veel spelers gespitst op het persoonlijk verzilveren van de kampioensbonus. Olivier Boscagli is de volgende die zijn vinger heeft opgestoken en een transfer wil maken, nu Brighton een openingsbod heeft uitgebracht”, vervolgt de grootste krant van Nederland.

LEES OOK: Veerman twijfelt extreem aan transfer van ploeggenoot: ‘Ik zou het niet doen, maar hij wil hem pakken’

Hoewel trainer Bosz vooralsnog kalm blijft in de transferdrukte, is het ‘opmerkelijk’ dat PSV in deze positie is gekomen. “Want de uitgangspunten voor deze transferwindow waren juist zo positief. De kampioen was verzekerd van Champions League-inkomsten en hoefde niet per se te verkopen. Alle lichten stonden op groen om in een vroegtijdig stadium de zaken op orde te hebben, maar met nog twee weken te gaan zijn er nog volop losse eindjes.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Olivier Boscagli wil graag een transfer maken van PSV naar Brighton & Hove Albion