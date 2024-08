Opvallend moment van Jordan Teze op reservebank PSV: ‘Erger dan kroket eten in de rust’

speelde zondag (voorlopig) zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV. De verdediger maakt op korte termijn de overstap naar AS Monaco, waar hij voor vijf jaar gaat tekenen. Teze begon zondag tegen Heracles Almelo op de bank, en haalde daar een actie uit die voor gespreksstof zorgt op X.

Uit een shot van de live-uitzending van ESPN is te zien dat de verdediger een blikje Red Bull nuttigt op de reservebank. Gebruikers van X delen het beeld en betwijfelen of de actie van Teze handig is. “Jongen van de club en een uitstekende verdediger, maar laten we er op houden dat Jordan niet bepaald vooraan stond, toen er intelligentie werd uitgedeeld”, schrijft twitteraar Reza Athar.

Mensen vallen ook over het feit dat Teze 'Monaco bovenaan zijn lijstje had staan'. De verdediger gaf tegenover ESPN aan dat hij deze zomer een lijstje had gemaakt met clubs waar hij graag heen wilde. Monaco stond bovenaan de lijst, al vragen mensen zich af waarom.

Teze naar AS Monaco

PSV is tot een akkoord gekomen met de Ligue 1-club, die naar verluidt zo'n twaalf miljoen euro betaalt. Het is de bedoeling dat Teze begin volgende week medisch gekeurd wordt, waarna hij zijn krabbel zet onder een meerjarige verbintenis bij Monaco.

