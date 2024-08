Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

wil graag een transfer maken van PSV naar Brighton & Hove Albion. De Fransman heeft nog een contract tot het einde van het huidige seizoen, maar de Eindhovenaren zitten heel hoog in de boom, zo weet het Eindhovens Dagblad.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Brighton een oogje heeft op Boscagli. De Engelsen zouden zich al twee keer met een bod in Eindhoven hebben gemeld, maar het hoogste bod van acht tot tien miljoen euro is bij lange na niet voldoende voor PSV. Volgens het ED wil de regerend landskampioen namelijk een bedrag van minstens twintig miljoen euro voor de verdediger, die nog een contract heeft tot komende zomer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Teze blijft de gemoederen bezighouden bij PSV: 'Dat zullen we zondag zien'

Toch kunnen de wensen van Boscagli roet in het eten gooien. De Fransman wil namelijk koste wat kost naar de Premier League. De verdediger en zijn zaakwaarnemer verwachten dat de Eindhovenaren voor het einde van de transferperiode overstag zullen gaan, mede door de duur van zijn contract. Overigens is Boscagli niet van plan om aan werkweigering te doen, zoals Jordan Teze dat wel probeerde.

LEES OOK: Memphis Depay krijgt advies: 'Niet gek als hij kiest voor Ajax, Feyenoord of PSV'

Het feit dat PSV een zeer forse vraagprijs hanteert voor Boscagli gaat goed samen met de uitspraken die algemeen directeur Marcel Brands vrijdag deed. “Boscagli is een speler die we pertinent in huis willen houden”, gaf de bestuurder aan in gesprek met ESPN. “Er is geen noodzaak om spelers te verkopen. Er zal ergens misschien nog een uitzondering vallen, maar Boscagli is er één die sowieso willen behouden.” De tijd zal uitwijzen of de Eindhovenaren daarin gaan slagen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.