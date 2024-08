Teze blijft de gemoederen bezighouden bij PSV: 'Dat zullen we zondag zien'

Peter Bosz kan tegen Heracles Almelo nog altijd beschikken over . De verdediger mag zich heugen op de belangstelling van AS Monaco, dat al meerdere biedingen uitbracht. PSV is echter nog niet onder de indruk van wat er geboden is, waardoor Teze nog altijd voor de landskampioen speelt. Bosz wil echter niet verklappen of hij komende zondag in Almelo in de basis start.

Voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk probeerde Teze een transfer te forceren middels werkweigering. Dit kwam de rechtsback, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, op forse kritiek te staan. Uiteindelijk bood Teze zijn excuses aan, waarna Bosz hem in genade aannam. Tegen RKC mocht de verdediger invallen, maar of tegen Heracles een basisplaats lonkt? “Dat zullen we zondag zien”, is de oefenmeester van Eindhovenaren geheimzinnig op de persconferentie.

Het incident met Teze heeft bij Bosz het vertrouwen van hem in zijn spelers niet aangetast. “Ik vertrouw mijn spelers honderd procent in alles wat ze doen. Totdat ze het tegendeel bewijzen. Dan wijs ik ze daar op , aldus de zestigjarige trainer. “De jongens zullen heus een keer fouten maken, maar je werkt met jonge mensen en die maken fouten. Dat is helemaal niet erg.”

“Hetzelfde wat ik met Jordan (Teze, red.) vorige week zei. Dat gebeurt dan. Heel knap dat hij zijn excuses aanbiedt en dan is het ook voorbij. Dit was dan heel groot, maar er gebeuren ook kleine dingen die je dan meteen oplost. Dat is dan dagelijks werk. Uiteindelijk als je op het veld staat dan gaat het om het team”, besluit Bosz.

