Bosz mag tweetal weer op training verwelkomen, duel in Almelo komt te vroeg

Peter Bosz heeft op de persconferentie in aanloop naar het duel van PSV met Heracles Almelo een update gegeven over de blessuregevallen. De Eindhovenaren zullen zondag in Almelo dezelfde spelers missen als afgelopen weekend tegen RKC.

Bosz heeft vrijdagmiddag op de persconferentie uitgelegd hoe het gaat met de fitheid van zijn selectie. “De geblesseerde jongens die er vorige week niet bij waren, zijn er tegen Heracles ook nog niet bij”, is de oefenmeester duidelijk. Naast de langer geblesseerde Sergiño Dest en Armando Obispo zijn dus ook Mauro Júnior en Ismael Saibari nog altijd niet van de partij. Laatstgenoemde tweetal staat wel weer op het trainingsveld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rik Elfrink reageert met knipoog op Roemeens transfergerucht en waarschuwt PSV-fans

Transfers

Naast blessures heeft Bosz bij PSV ook te maken met de nodige transferperikelen. Na de ophef rondom Jordan Teze van vorige week, waarbij hij in eerste instantie weigerde nog in actie te komen voor de Eindhovenaren, is hij nog altijd niet vertrokken. Daarnaast kwam deze week naar buiten dat Brighton & Hove Albion zich graag versterkt met Olivier Boscagli.

LEES OOK: PSV krijgt concurrentie uit Premier League in jacht op gewenste verdedigende versterking

De in Monaco geboren verdediger zal wel gewoon in actie komen, zo weet Bosz. “Ik heb te accepteren dat de markt tot 2 september open is”, stelt de oefenmeester. “Maar natuurlijk heb ik met Olivier over de interesse gesproken, net zoals ik dat met Jordan en eerder Walter Benítez heb gedaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.