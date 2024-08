Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vindt ‘technisch de beste speler’ met wie hij ooit heeft gewerkt. De verdediger keerde zaterdagavond tegen RKC Waalwijk (5-1 zege) terug in de basiself van PSV, nadat hij vorige week niet fit was voor de strijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

"Ik was blij dat hij weer speelde, want je ziet meteen zijn kwaliteit. Dat is bizar. Het mooiste moment was een bal die hij achteloos uit de lucht nam. Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb”, zegt Bosz bij ESPN. Hij schaalt Boscagli dus hoger in dan de spelers met wie hij samenwerkte bij bijvoorbeeld Ajax en Borussia Dortmund.

“Niemand heeft zo'n mooie techniek als hij”, zegt de oefenmeester. Hij kan erg genieten van het spel van de Franse verdediger. “Techniek is de basis van het voetbal. Als bij een speler de ballen van de voet springen, kan je niet het positiespel spelen dat wij willen spelen. Hij is écht een hele goede speler.”

Bosz zegt dat hij Boscagli graag wil behouden. “Dat geldt voor alle selectiespelers. Hij is er en ik ga ervan uit dat hij blijft.” De Fransman leek met lies- en schouderproblemen uit de wedstrijd tegen RKC te komen. Bosz weet nog niet veel over de blessures, maar vreest niet het ergste. “Het valt allemaal wel mee. Hij heeft wat minder getraind dan de rest in de afgelopen weken.”

