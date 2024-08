PSV werkt in eerste wedstrijd van het seizoen meteen aan doelsaldo

PSV heeft in eigen huis een zorgeloze herstart van de Eredivisie beleefd. Tegen RKC Waalwijk won de landskampioen afgetekend met 5-1. Daarmee revancheerden de Eindhovenaren zich van het verlies tegen Feyenoord vorige week in de Johan Cruijff Schaal. Na een sterke Waalwijkse start was het verweer in het vervolg broos en via Bakayoko, Schouten en Tillman was de ruststand 3-0. Een monsterscore bleef in het vervolg uit, omdat PSV het gaspedaal niet volledig indrukte. Enkel invaller Hirving Lozano (tweemaal) en Richard van der Venne namens RKC Waalwijk scoorden nog na pijnlijke blunders van beide defensies.

Bij PSV was door de afwezigheid van Dest, Júnior en Obispo de defensie het grootste zorgenkind. Daarnaast weigerde Teze - door de serieuze belangstelling van AS Monaco - vrijdag nog om te spelen voor PSV. De rechtsback kwam daar op terug en toonde spijt, maar begon alsnog op de bank. Ledezma die nog nooit speelde als rechtsback was zijn vervanger. Ook Boscagli en De Jong waren fris genoeg om te starten. Namens RKC Waalwijk debuteerden Van Eijma en de nieuwe aanvoerder Zawada.

Binnen enkele minuten hadden Tillman namens PSV en Oukili en Van der Venne namens de Waalwijkers al dé uitgelezen kans op de openingstreffer, maar het drietal had het vizier nog niet op scherp staan. Dat had Bakayoko wel, want hij schoot PSV na negen minuten op voorsprong. De 2-0 van Tillman een minuut later werd afgekeurd na buitenspel van Bakayoko eerder in de aanval. Na de spectaculaire openingsfase zakte het tempo en greep PSV de controle. De 2-0 van Schouten was echter een Waalwijks cadeau, nadat de RKC-defensie zich kinderlijk eenvoudig liet aftroeven schoot de EK-ganger op aangeven van De Jong beheerst raak. Even voor rust gooide Tillman de wedstrijd alsnog op slot. Geheel vrijstaand was zijn afstandsschot onhoudbaar voor doelman Houwen.

Na de hervatting leek de strijdlust bij beide teams verdwenen en de beleving op het veld nam zichtbaar af. De wedstrijd kabbelde voort zonder nog veel spanning of intensiteit. RKC Waalwijk hield de linies dichter op elkaar én PSV poogde nog wel het publiek te vermaken. Dat lukte zeer sporadisch, omdat concentratiegebrek onvermijdelijk bleek. Halverwege het tweede bedrijf zorgde het inbrengen van Teze voor de nodige commotie. Een deel van het publiek floot, terwijl een ander deel de vertrekkende rechtsback toezong. Het was van korte duur, want kort na zijn rentree maakte invaller Lozano - na een afgrijselijke fout van doelman Houwen - de vierde treffer van de avond en juichte het Philips Stadion weer als één collectief. Een weifelende kopbal van Teze en een stompzinnige poging om de bal weg te boksen van doelman Benítez zorgde voor de 4-1 van de teruggekeerde Van der Venne. Het slotakkoord was voor wederom Lozano, die de eindstand op 5-1 zette na een voorzet van Til.

