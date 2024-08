Goal van PSV afgekeurd: dit is het bewijs van buitenspelpositie Bakayoko

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk. Een treffer van PSV werd afgekeurd vanwege buitenspel. Op de beelden die vervolgens werden getoond op tv, was aanvankelijk niet duidelijk te zien dat er sprake was van buitenspel. Daarna gaven de getrokken lijnen echter uitsluitsel.

In de elfde minuut van de wedstrijd scoorde Malik Tillman, nadat een inzet van Noa Lang werd gekeerd door doelman Jeroen Houwen. In de aanloop naar de treffer zou Johan Bakayoko buitenspel hebben gestaan.

Artikel gaat verder onder video

De grensrechter hield zijn vlag omlaag, waardoor arbiter Joey Kooij het doelpunt aanvankelijk goedkeurde. Na een minutenlange ingreep oordeelde videoscheidsrechter Stan Teuben echter dat Bakayoko buitenspel stond toen hij op het middenveld werd bereikt door Tillman.

