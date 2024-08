PSV komt met 'heel kort antwoord' na bod uit Premier League op Boscagli

PSV heeft een bod van Brighton & Hove Albion op afgeslagen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De hoogte van het bod is niet bekend, maar de krant vermoedt dat PSV 'meerdere tientallen miljoenen' wil ontvangen voor de Fransman.

Die hoge vraagprijs is opmerkelijk, want Boscagli heeft een aflopend contract. Hij wordt echter gezien als een cruciale schakel in de kampioensambities voor het nieuwe seizoen. Peter Bosz noemde hem afgelopen weekend nog 'technisch de beste speler' met wie hij ooit werkte. Het antwoord van PSV op het bod van Brighton was dan ook 'heel kort'.

"Het exacte bedrag dat Brighton voor Boscagli wilde betalen, is niet bekend, maar wordt door PSV zeker niet serieus genomen en gaat zonder serieuze verhoging richting de papierversnipperaar", zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

Boscagli zou ook in de belangstelling staan van Galatasaray en Besiktas. Naar verluidt wil Besiktas tussen de tien en vijftien miljoen euro betalen en kan Boscagli bij die club jaarlijks drie miljoen euro verdienen. De verwachting is echter dat de verdediger alleen naar een topvijfcompetitie wil.

Als Boscagli na het sluiten van de transfermarkt nog onder contract staat bij PSV, gaan beide partijen met elkaar in gesprek over een nieuw contract. De 26-jarige Boscagli speelt sinds 2019 voor PSV en kwam in totaal 162 keer in actie voor de club.

