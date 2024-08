Memphis Depay krijgt advies: 'Niet gek als hij kiest voor Ajax, Feyenoord of PSV'

zou er volgens Hans Kraay junior goed aan doen door terug te keren naar Nederland. De 30-jarige aanvaller ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal omdat bondscoach Ronald Koeman vindt dat hij eerst weer een club moet vinden.

Voor Kraay junior was het besluit van de keuzeheer van het Nederlands elftal geen verrassing. "Eigenlijk niet”, reageert hij Voetbal op Vrijdag op ESPN. “Depay heeft nog geen club. Hij wacht waarschijnlijk nog op een grote club met een groot salaris."

Als het aan de ESPN-analist ligt dan keert Depay terug in de Eredivisie. “Ik zou het niet heel gek vinden, maar mensen mogen dat wel gek vinden, als hij zou kiezen voor een topclub in Nederland. Ajax, Feyenoord of PSV", vertelt Kraay junior. "Hij is toch wel redelijk gevuld (met salaris, red.) en op ons niveau, een paradijs voor aanvallers, kan hij er wel een stuk of twintig maken."

Kraay junior benadrukt dat Memphis het voor het geld niet meer hoeft te doen. “Als je al zoveel hebt, hoef je toch niet nog meer te hebben. Je kan toch ook een keer een sportief goede keuze maken als je binnen bent. Maar dat gaat hij niet doen", aldus Kraay, die vernomen heeft dat Memphis bezig is met een overgang naar Turkije. “Op financieel gebied word je daar wel vrolijk van, maar ik denk niet dat je er daar meer dan tien maakt.”

