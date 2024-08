Koeman licht toe waarom drietal EK-gangers ontbreekt in zijn voorselectie

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. De keuzeheer baarde opzien door , op het Europees kampioenschap nog verzekerd van een basisplaats, thuis te laten. Ook , en ontbreken.

In een verklaring heeft Koeman uitgelegd hoe hij tot de 35 namen die hij heeft opgeroepen voor de voorselectie is gekomen. “Deze voorlopige selectie markeert de start van een nieuwe periode”, stelt de bondscoach. “Natuurlijk concentreren we ons dit najaar op de Nations League, maar ook kijken we al verder richting het WK over twee jaar. We hebben daarom bewust gekozen voor een aantal nieuwe gezichten.”

Spelers die in de toekomst niet meer in aanmerking lijken te komen voor Oranje, zijn Wijnaldum, De Roon en Blind. Laatstgenoemde kondigde eerder deze week al zijn interlandpensioen aan. “Ik heb persoonlijke gesprekken met hen gevoerd”, geeft Koeman aan. De keuzeheer vertelt dat hij het drietal heeft uitgelegd waarom ze geen deel uitmaken van de selectie en hij kiest voor jongere spelers.

Ook Depay hoeft voorlopig niet op een oproep te rekenen, zo stelt Koeman. “Voor hem geldt dat hij eerst weer een club moet vinden voor hij bij ons weer in beeld komt”, is de trainer duidelijk. Depay vertrok deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid, maar heeft tot dusver nog geen nieuwe club gevonden.

