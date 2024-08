Voorselectie Oranje: Koeman roept 35 spelers op, géén plaats voor meerdere oudgedienden

Ronald Koeman heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland in september bekendgemaakt. De keuzeheer heeft 35 spelers opgeroepen en een aantal mutaties doorgevoerd ten opzichte van het Europees kampioenschap eerder in de zomer.

Eerder deze week maakte Daley Blind bekend na 108 interlands te stoppen als international, waarmee zijn naam alvast kon worden doorgestreept voor de voorselectie van Oranje. Naast de verdediger van Girona ontbreken ook Memphis Depay, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum in de voorselectie van Koeman. De spits moet van Koeman eerst een nieuwe club vinden voor hij weer in beeld komt.

Wie wel terugkeren bij de voorselectie, zijn onder meer Teun Koopmeiners, Mats Wieffer, Noa Lang en de gebroeders Timber. Het vijftal ontbrak op het Europees kampioenschap dankzij blessures. Andere opvallende namen in de selectie zijn Jean Paul van Hecke en Crysencio Summerville. De definitieve selectie zal Koeman op vrijdag 30 augustus bekendmaken.

Na het EK in Duitsland, waar Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld door Engeland (1-2), staat nu de Nations League voor de deur. De openingswedstrijd speelt Oranje op zaterdag 7 september tegen Bosnië en Herzegovina in het Philips Stadion, terwijl op dinsdag 10 september Duitsland de tegenstander is in de Johan Cruijff ArenA. De groep wordt gecompleteerd door Hongarije, waar Oranje pas in oktober tegen zal aantreden.

Voorselectie Oranje

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta), Bart Verbruggen (Brighton).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Jean Paul van Hecke (Brighton), Matthijs de Ligt (Manchester United), Ian Maatsen (Aston Villa), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Brighton).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Burnley), Joshua Zirkzee (Manchester United).

