Wesley Sneijder heeft groot nieuws over zijn toekomst

Wesley Sneijder gaat vanaf oktober starten met de trainerscursus bij de KNVB. De recordinternational van Oranje stopte in 2021 met de cursus, maar gaat nu een nieuwe poging doen met een verkort traject.

Sneijder gaat ‘de normale cursus’ doen bij de KNVB, maar wel in aangepaste vorm. Hij mag wat later instromen dan andere cursisten. “Ik moet onderaan de ladder beginnen, dan klim je omhoog. Het is wel anders geworden. Het is niet meer UEFA A, B en C. Dat is allemaal weg. Het is nu niveau 1, 2, 3, 4 en 5. Ik kan iets verder instappen. De cursus duurt anderhalf à twee jaar en staat gelijk aan een combinatie van UEFA A en B. Daarna ik door voor Pro.”

Met UEFA A en B op zak mag een trainer aan de slag bij jeugdploegen tot de 18 jaar, reserveploegen van profteams (bijvoorbeeld een Jong Ajax) en clubs op het tweede niveau van profcompetities, dus bijvoorbeeld de Keuken Kampioen Divisie. De UEFA Pro-licentie is benodigd om trainer te worden van een club op het hoogste niveau.

Sneijder werkt al enige tijd als tv-analist en blijft dat voorlopig doen. Dit seizoen is hij te zien op Ziggo Sport bij Rondo en de Champions League-uitzendingen. Toch wil hij dus aan de slag als trainer, zij het meer in een managende rol. “Ik ben voor m'n gevoel meer een manager, maar dat kan ook op het veld. Ik vind wel dat ik er op het veld bij hoor. Je moet de spelers op het veld begeleiden. Maar ik zou wel altijd een ervaren veldtrainer meenemen.”

