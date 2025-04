Duidelijke boodschap voor Koeman: 'Ik kan niet wachten om...'

is vastberaden om deel uit de maken van de selectie van het Nederlands elftal voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De aanvaller annex middenvelder van het Engelse AFC Bournemouth heeft dan ook een boodschap voor bondscoach Koeman.

Het Nederlands elftal moet zich uiteraard nog wel eerst zien te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi van volgend jaar zomer. Om dat te bewerkstelligen zullen de manschappen van Koeman als eerste moeten eindigen in een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Als Oranje als tweede eindigt, dan volgen de play-offs om alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

Kluivert ontbrak lange tijd bij het Nederlands elftal, maar maakte in november vorig jaar zijn rentree in de selectie. Tot speelminuten kwam het niet, maar afgelopen maart kon de 25-jarige zoon van voormalig topspits Patrick Kluivert opnieuw op een oproep rekenen. Ditmaal had Koeman zelfs tweemaal een basisplaats in petto voor Kluivert in de Nations League-wedstrijden tegen Spanje.

Dat hij jarenlang ontbrak in de selectie van het Nederlands elftal, en daardoor ook het Europees kampioenschap in Duitsland van afgelopen zomer miste, stak Kluivert wel. "Ik was er natuurlijk niet blij mee", vertelt hij in gesprek met The Daily Mail. "Maar dat motiveerde mij om nog harder te werken om weer deel uit te maken van het team." Dit seizoen is Kluivert flink op dreef namens Bournemouth met dertien doelpunten en acht assists in 33 officiële wedstrijden.

Kluivert wil naar WK met Oranje

In de zomer van 2026 staat het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada op de rol. Als het aan Kluivert ligt, dan maakt hij tegen die tijd nog altijd onderdeel uit van de selectie van het Nederlands elftal. "Ik zie mezelf spelen op het WK", is hij vastberaden. "Ik weet wat ik kan en ik ben blij dat het er goed voor mij uitziet. Ik kan niet wachten om deze lijn door te trekken en mijn land te vertegenwoordigen."

