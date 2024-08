Wesley Sneijder vol ongeloof na transfernieuws: ‘Héél opmerkelijk, ik denk dat hier meer achter zit’

Wesley Sneijder begrijpt helemaal niets van de aanstaande transfer van , zo vertelt hij bij Rondo. De aanvaller van Feyenoord maakt op korte termijn de overstap naar Charlotte FC. De recordinternational kan geen reden verzinnen waarom de buitenspeler deze transfer ziet zitten.

Stengs reisde maandag af naar Londen voor de medische keuring, die hij volgens Fabrizio Romano succesvol heeft afgelegd. De overgang naar de MLS wordt spoedig wereldkundig gemaakt. Bij Rondo verbazen de analisten zich hardop over de aanstaande transfer: “Ik snap dat vanuit hem eigenlijk niet, nee. Ik vind het héél opmerkelijk”, begint Sneijder.

“Stengs was juist iemand waar nog heel veel progressie inzat. Ik ben wel benieuwd, want misschien zit hier nog wel wat achter”, verbaast de nieuwe analist van Ziggo Sport zich hardop. “Het lijkt wel of je dan gaat rentenieren. Dan ga je een beetje geld verdienen in het buitenland en niet echt voor de top”, reageert Marco van Basten.

“Ja, maar dan ga je naar Saudi-Arabië… Toch niet naar de MLS? Ik vind het heel gek. Misschien zit er een verhaal achter”, antwoordt Sneijder.

