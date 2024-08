1908.nl: Feyenoord bereikt principeakkoord met vervanger van Stengs

Feyenoord wil zich zeer spoedig gaan versterken met van Brighton & Hove Albion, zo weet 1908.nl maandag te melden. De Rotterdammers hebben ‘alle seinen op groen staan’ om de komst van de negentienjarige aanvaller te bewerkstelligen. Osman moet gaan fungeren als de vervanger van , die op het punt staat om te verkassen naar de MLS.

Feyenoord zou een principeakoord hebben bereikt met de Ghanees, waardoor de tijdelijke komst snel afgewikkeld kan worden. De Rotterdammers bedingen géén optie tot koop in de overeenkomst. Osman moet op papier de vervanger worden van Stengs. Het is niet bekend of de aanstaande deal met Brighton gevolgen heeft voor Gustav Isaksen, die naar verluidt ook op het lijstje van Feyenoord staat.

Het lijkt erop dat Osman dit seizoen weinig aan spelen toekomt bij Brighton. De Engelse club beschikt over een overschot aan aanvallers. In de voorbereiding speelde de Ghanees daarom slechts 119 minuten. Vorig seizoen telden The Seagulls liefst 19,5 miljoen euro neer voor de vleugelspeler die destijds bij FC Nordsjaelland speelde.

Feyenoord is door het aanstaande vertrek van Stengs genoodzaakt om een aanvaller aan de selectie toe te voegen. De linkspoot bereikte een mondeling akkoord met Charlotte FC en gaat een contract voor vier seizoenen tekenen bij de club uit Amerika.