VI weet belangrijkste reden voor Feyenoord om Stengs te laten gaan

Twijfels over de fitheid van zijn voor Feyenoord een grote reden geweest om mee te werken aan zijn vertrek, zo weet Voetbal International. De club is akkoord met Charlotte FC over een vermeende transfersom van acht miljoen euro, die zou kunnen oplopen tot tien miljoen. Stengs is persoonlijk ook rond met de MLS-club.

Het vertrek van Stengs zorgde voor verbaasde reacties, temeer omdat zaterdag tegen Willem II (1-1) nog maar eens bleek dat Feyenoord de creativiteit van de spelmaker nodig heeft. Zonder Stengs, die volgens de club ziek was, creëerde Feyenoord weinig uitgespeelde kansen.

De eerste reden voor Feyenoord om mee te werken aan het vertrek is de transfersom: Stengs werd een jaar geleden voor ruim zes miljoen euro binnengehaald, dus kan nu een winst worden geboekt. Maar de ‘grootste reden’ is de fitheid van Stengs, zo klinkt het.

“Feyenoord vindt dat zijn meest creatieve speler te weinig op het veld heeft gestaan vorig seizoen”, schrijft VI. Na zijn transfer duurde het even voordat Stengs fit was; later in het seizoen miste hij wedstrijden door een knieblessure en overbelasting. Uiteindelijk stond hij 26 keer in de basis in de Eredivisie.

“Het was, zo zeggen ingewijden, écht een Duivels Dilemma: Stengs wel of niet verkopen aan Charlotte FC? Uiteindelijk wogen voor bekerwinnaar de transfersom en de twijfels aan het fysiek van Calvin Stengs zwaarder dan het verschil dat hij maakte in het veld”, legt clubwatcher Martijn Krabbendam uit.

