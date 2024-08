Schokgolf door studio van ESPN na nieuws over Calvin Stengs

In de studio van ESPN klinkt zaterdagavond ongeloof over de mogelijke transfer van naar Charlotte FC. De presentatoren en analisten kunnen nauwelijks geloven dat de spelmaker van Feyenoord op weg lijkt naar de Verenigde Staten.

Feyenoord zou akkoord zijn met Charlotte over een transfersom van acht miljoen euro. Stengs, die een vierjarig contract kan tekenen, gaat volgens De Telegraaf op korte termijn pas een beslissing neemt of hij zijn carrière op deze leeftijd al wil voorzetten in Amerika. Hij zou aan de slag gaan in Charlotte, North Carolina, hemelsbreed 6700 kilometer verwijderd van Rotterdam.

Volgens De Telegraaf blijkt uit het 'ultieme voorstel' van Charlotte dat de persoonlijke voorwaarden geen probleem zullen vormen. Stengs hoeft dus alleen maar groen licht te geven voor de transfer. Naar verwachting hakt hij begin volgende week de knoop door.

Presentator Jan Joost van Gangelen snijdt het onderwerp aan bij De Eretribune op ESPN. “Het is toch gek, hè”, zegt hij. Marciano Vink kan het nauwelijks geloven: “Hè?!”, roept hij uit. Karim El Ahmadi antwoordt: “Dit had ik niet verwacht, nee.”

Vink noemt de vermeende transfersom van acht miljoen euro ‘behoorlijk’. “Maar waarom zou Feyenoord dit willen? Feyenoord heeft al weinig creativiteit voorin. Je hebt het vandaag gezien: als Ivanusec op rechts speelt, moet er op links veel komen van Paixão. Je hebt een afmaker voorin (Giménez, red.), maar die echte creativiteit…”, zegt Vink, die onderbroken werd door El Ahmadi: “Ze zullen vast wel een lijstje hebben met vervangers voor als hij weggaat. Ik kan me niet voorstellen dat ze niemand achter de hand hebben.”

