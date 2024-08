‘Feyenoord wil zakendoen met Lazio voor opvolging van Calvin Stengs’

Feyenoord heeft zijn oog opnieuw laten vallen op , weet Corriere dello Sport te melden. De 23-jarige Deense rechtsbuiten zou in Rotterdam de opvolger moeten worden van , die dichtbij een transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC is.

De interesse van Feyenoord in Isaksen is niet nieuw. Eerder deze transferwindow was de Deen ook al in beeld bij de Rotterdammers. Lazio had interesse in Stengs, waarbij Feyenoord voor een ruildeal met Isaksen opteerde. Ook vorig jaar had Feyenoord de Deense aanvaller op de korrel, maar destijds hikte de club aan tegen de torenhoge vraagprijs van het Deense FC Midtjylland. Uiteindelijk verkaste Isaksen voor twaalf miljoen euro naar Lazio.

Mogelijk is driemaal scheepsrecht voor Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, want Corriere dello Sport verwacht Lazio dat Feyenoord zich op korte termijn zal melden in de Italiaanse hoofdstad om de Deense aanvaller over te nemen. Waarschijnlijk zal de bekerwinnaar wel diep in de buidel moeten tasten om Isaksen over te nemen.

Afgelopen seizoen speelde Isaksen 37 wedstrijden voor Lazio, waarbij hij voornamelijk als invaller binnen de lijnen kwam. Hierin was hij goed voor drie treffers en vier assists. Bij Feyenoord zou Isaksen herenigd kunnen worden met Brian Priske. De aanvaller speelde in zijn tijd bij FC Midtjylland 45 wedstrijden onder de huidige Feyenoord-trainer.

