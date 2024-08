Feyenoord zwaait 'aanvaller met veel potentie' tijdelijk uit: 'Nu is het aan hem'

Leo Sauer maakt het seizoen af bij NAC Breda. De Slowaakse aanvaller wordt, zoals de afgelopen dagen al duidelijk werd, op huurbasis overgenomen van Feyenoord. De achttienjarige aanvaller krijgt zodoende de kans om veel speelminuten te maken en ervaring op te doen in de Eredivisie.

Sauer maakte in de zomer van 2022 in eerste instantie op huurbasis de overstap naar Feyenoord. De Rotterdammers namen de vleugelaanvaller een jaar later definitief over van MSK Zilina. Sauer sloot in eerste instantie aan bij de Onder 21, maar droeg inmiddels al vijftien keer het shirt van de hoofdmacht. Daarin liet hij een goede indruk achter. De teller staat al op twee doelpunten en vier assists. Feyenoord vindt het belangrijk dat Sauer, die onder Brian Priske niet op veel speeltijd hoeft te rekenen, elders in de Eredivisie ervaring opdoet.

NAC Breda is dus zijn tijdelijke nieuwe bestemming. “Met Leo Sauer halen we een aanvaller binnen met veel potentie. Nu is het aan hem om zich te gaan tonen in de Eredivisie”, zo begint technisch directeur Peter Maas op de clubsite. “Het is daarvoor belangrijk dat hij zich zo snel mogelijk thuis voelt bij NAC, om samen met het team te strijden voor lijfsbehoud. We zijn verheugd dat we na een lange tijd van onderhandelen zowel Feyenoord als de speler hebben weten te overtuigen”, zo klinkt het.

NAC Breda kan versterking in elk geval goed gebruiken. De promovendus ging afgelopen vrijdag in de eerste speelronde van de Eredivisie hard onderuit bij FC Groningen: 4-1. De formatie van coach Carl Hoefkens kwam binnen tien minuten met tien man te staan, waarna FC Groningen snel uitliep naar een grote voorsprong. Bij rust stond het al 3-0. NAC krijgt zondag in eigen huis de kans op eerherstel. Dat moet dan wel gebeuren tegen Ajax.

