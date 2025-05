Boulahrouz kiezelhard voor Man United: 'Allemaal jongens die de bal verkrachten'

Khalid Boulahrouz heeft donderdag een keihard oordeel geveld over Manchester United. In de rust van de wedstrijd tegen Athletic Bilbao stelt de analist dat de ploeg van Rúben Amorim niet onder de druk uit kan spelen en dat alle spelers buiten Bruno Fernandes iedere bal ‘verkrachten’.

Manchester United kende in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao een zeer moeizame eerste helft, waarin het met 0-1 achterstond. De Engelsen hadden moeite met de druk van de Spaanse tegenstander en grossierden daardoor in balverlies. In de rustanalyse bij Ziggo Sport stelt Boulahrouz dat de ploeg van Amorim ‘totaal geen idee’ heeft. “Ze brengen elkaar continu in de problemen. Het is meer afspelen dan uitspelen.”

Wanneer er een crosspass van Harry Maguire richting Noussair Mazraoui in beeld komt die ver over de Marokkaan heen zeilt, kan Boulahrouz zich niet meer inhouden. “Volgens mij hebben ze het idee dat Mazraoui drie meter is.” Als Man United wel een keer door de eerste druk heen weet te spelen, hebben ze met Manuel Ugarte en Casemiro twee spelers lopen die volgens de oud-verdediger ook niet goed weten wat ze moeten doen. “Die leveren ‘m zo in bij de tegenstander.”

Toch zijn de twee controleurs daar absoluut niet de enige in. Sterker nog, volgens Boulahrouz weet alleen Fernandes tot goede oplossingen te komen. “Als de bal bij hem komt, zit er een idee achter. Maar voor de rest zijn het allemaal jongens die de bal een beetje verkrachten.”

