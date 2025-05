Amorim komt met update over blessure De Ligt

Manchester United kan donderdagavond in de return van de halve finale van de Europa tegen Athletic Club geen beroep doen op . De verdediger liep in de uitwedstrijd tegen Brentford een blessure op en is niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

De Ligt maakte tegen Brentford zijn rentree in de basis, nadat hij een maand afwezig was met een voetblessure. Zijn terugkeer aan de aftrap was van korte duur, want al na 35 minuten viel de Oranje-international geblesseerd uit. De Ligt liep zijn blessure op in een duel met Yoane Wissa rond de zestienmeterlijn. De Nederlandse verdediger bleef op de grond liggen, terwijl Brentford doorvoetbalde. De thuisploeg profiteerde maximaal van de afwezigheid van De Ligt, want uit dezelfde aanval volgde een doelpunt van Kevin Schade. Die maakte de 2-1 voor Brentford.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Barcelona krijgt slecht nieuws uit Engeland in jacht op felbegeerde verdediger

Rúben Amorim sprak direct na afloop van de wedstrijd de vrees uit voor ernstige blessure van De Ligt, maar dat valt gelukkig mee. Dat bevestigde de Portugese oefenmeester van Manchester United woensdag op de persconferentie. "Het positieve is dat het geen ernstige blessure is", zegt Amorim. "Hij kan morgen en zondag (tegen West Ham United, red.) niet spelen. Daarna bekijken we het dag voor dag."

LEES OOK: Clubicoon Real Betis duidelijk: 'Ik zorg voor de auto als Antony ontvoerd moet worden'

Manchester United won de heenwedstrijd tegen Athletic Club in San Mames met 0-3. Daarmee staan The Red Devils al met anderhalf been in de finale van de Europa League. Bovendien heeft de Spaanse ploeg de nodige blessurezorgen voor de return. Athletic Club kan niet beschikken over de gebroeders Iñaki en Nico Williams en topscorer Oihan Sancet.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Antony vertelt hoe hij echt denkt over Erik ten Hag 🔗

👉 Zirkzee laat zich gaan en haalt keihard uit naar United-supporters 🔗

👉 Henry maakt verdediger belachelijk op live tv – internet ontploft, Sky verwijdert video 🔗

👉 Man United ziet 'nieuwe Jude Bellingham' bij Ajax en roert zich 🔗

👉 Schok in Engeland: 'Onana dwingt Man United om iets te doen wat al 80 jaar niet gebeurde' 🔗