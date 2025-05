Seizoen Matthijs de Ligt voorbij? Amorim uit grote zorgen

is geblesseerd uitgevallen in de Premier League-wedstrijd tussen Brentford en Manchester United. Hij liep in de eerste helft een kwetsuur aan de knie op en moest zich laten vervangen.

De Ligt liep zijn blessure op in een duel met Yoane Wissa rond de zestienmeterlijn. De Nederlandse verdediger bleef op de grond liggen, terwijl Brentford doorvoetbalde. De thuisploeg profiteerde maximaal van de afwezigheid van De Ligt, want uit dezelfde aanval volgde een doelpunt van Kevin Schade. Die maakte de 2-1 voor Brentford.

Nadat hij even werd behandeld, bleek dat De Ligt niet verder kon. Trainer Rúben Amorim koos ervoor om de Oranje-international te vervangen door Harry Maguire. De Ligt hinkte van het veld onder begeleiding van de medische staf in het Gtech Community Stadium van Brentford.

Commentator Leo Driessen van Viaplay is er niet gerust op. “Dan kun je hopen dat het meevalt, maar dit valt niet mee”, ziet hij bij de beelden van de hinkende De Ligt. “Zijn knie heeft een opdoffer gekregen. Misschien verdraaid of hij kreeg een tik. Het was in ieder geval niet goed.” De wedstrijd tussen Brentford en Manchester United begon zondag om 15.00 uur.

Een blessure zou voor De Ligt op een zeer slecht moment komen. Hij hoopt op woensdag 21 mei de Europa League-finale te spelen met Manchester United. Zijn ploeg heeft goede papieren om de eindstrijd te bereiken, na een 0-3 zege op Athletic Club in de eerste halvefinalewedstrijd. Op 7 en 10 juni wachten met het Nederlands elftal WK-kwalificatiewedstrijden tegen respectievelijk Finland en Malta.

Amorim zeer bezorgd

Trainer Amorim houdt er rekening mee dat de blessure van De Ligt ernstig is. "Ik weet het niet, dus ik maak me echt zorgen – niet eens zozeer over donderdag. Ik maak me vooral zorgen of het een kleine of grote blessure is, met het oog op volgend seizoen", zegt de Portugees tegen Sky Sports. De Ligt kon na de wedstrijd wel op eigen kracht, zonder krukken, de spelersbus in stappen.

