Feyenoord zet vijftal spelers in de etalage: 'Priske moet er snel een aantal kwijt'

Brian Priske heeft momenteel 27 spelers tot zijn beschikking bij Feyenoord. Dat moeten er in de komende weken wat minder worden, zo weet clubwatcher Martijn Krabbendam. Zo mag een vijftal spelers uitkijken naar een andere club, terwijl mogelijk verhuurd gaat worden.

“Priske heeft momenteel 27 spelers. Hij moet er snel een aantal kwijt”, schrijft Krabbendam in Voetbal International. "Leo Sauer gaat naar NAC Breda, maar dat is om aan het spelen te komen. Het gaat om Neraysho Kasanwirjo, Marcus Pedersen, Marcos López, Ezequiel Bullaude en Patrik Walemark, voor wie er veel belangstelling is uit Zweden.”

Mogelijk staat Zechiël, een van de grote talenten van de Feyenoord, ook voor een tijdelijk vertrek uit Rotterdam. “In een ideale wereld wordt hij verhuurd”, weet Krabbendam. “Hij was vorig seizoen geblesseerd en laat nu zien dat hij beloftevol is, maar wel minuten nodig heeft. Antoni Milambo zit dicht tegen een basisplaats aan, al wacht hem zware concurrentie op het middenveld.”

Toch is de verwachting dat Priske ook nog een aantal sterkhouders kwijt zal raken, zo is er veel beweging rondom Lutsharel Geertruida. “De multifunctionele aanvoerder is zelf geduldig, maar weet van de interesse van Aston Villa en RB Leipzig. Feyenoord zal hopen dat áls hij gaat, het dan richting Premier League zal zijn. Daar wordt ook voor een speler met nog een contract voor tien maanden veel meer betaald”, beseft Krabbendam.

Ook is het nog geen uitgemaakte zaak dat Dávid Hancko blijft. “Insiders verwachten dat Atlético Madrid zich nog een keer zal melden voor de Slowaak. Dat was zaterdagavond trouwens nog niet zo, toen het gerucht ging dat de Madrilenen waren teruggekomen met een bod van 35 miljoen euro” aldus Krabbendam, die weet dat er ook interesse is voor Santiago Gimenez. “Hoewel niet officieel heeft Nottingham Forest wel zijn interesse kenbaar gemaakt.”

