El Ahmadi lyrisch over ‘brutale en jonge’ Feyenoord-middenvelder: ‘Ik verwacht veel van hem’

Karim El Ahmadi is onder de indruk van de talentvolle middenvelder , zo laat hij weten bij Voorspellen met Vedetten op ESPN. De voormalig middenvelder en 53-voudig Marokkaans international denkt dat de twintigjarige Rotterdammer dit seizoen nog wel eens definitief door kan breken bij Feyenoord.

“Ik verwacht veel van hem”, begint El Ahmadi “Hij maakte een goede indruk op mij in de Cruijff Schaal. Hij is heel brutaal en jong. Ik heb ook wel het idee dat Priske het ziet zitten in hem. Hij koos in plaats van Milambo voor Zechiël in de basis. Ook de penalty die hij versierde, dat was heel behendig en goed. Hij is een hele brutale jongen.”

De talentvolle Zechiël mocht er onder Arne Slot al even aan ruiken in de Eredivisie, maar viel ook op in enkele oefenwedstrijden waarin hij mee mocht doen op. “Daarin maakte hij al een goede indruk op mij”, geeft El Ahmadi toe. “Misschien gaat dit jaar wel zijn doorbraak zijn.”

