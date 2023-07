Feyenoord hikt aan tegen torenhoge vraagprijs van maximaal 16 miljoen

De komst van Gustav Isaksen is nog 'geen gepasseerd station' bij Feyenoord. FC Midtjylland weigerde deze week een eerste bod van de Rotterdammers, maar volgens journalist Rutger Vinke van Feyenoord Transfermarkt is een transfer nog denkbaar. Daarvoor zullen echter eerst spelers moeten vertrekken en bovendien zit Midtjylland nog te hoog in de boom.

"Nee, geen gepasseerd station", zo beantwoordt Vinke tijdens een livestream op Twitter een vraag van een luisteraar. "Het is zelfs nog concreet geweest. Midtjylland wil 12,5 miljoen euro, oplopend tot bijna 16. Midtjylland denkt: dat Feyenoord heeft hier nog z'n sporen achtergelaten", zegt Vinke lachend, doelend op de Europese ontmoetingen van vorig seizoen. "Die werken voorlopig niet mee."

De 22-jarige Isaksen heeft een contract tot medio 2025 bij Midtjylland. De Deense topclub verwacht nog meer belangstelling en houdt daarom vast aan een hoge vraagprijs, legt Vinke uit. "Ze denken dat er nog wel een kapitaalkrachtige club voor Isaksen zal komen." Een vertrek lijkt wel aanstaande, want de aanvaller wil een stap zetten. "Hij wil zelf in ieder geval weg. Feyenoord en de speler lijken eruit te gaan komen. Maar de vraagprijs is Feyenoord te gortig."

"Met Ueda en straks Ivanusec heeft Feyenoord twee transferrecords gevestigd. Om dat een derde keer te doen… Ik weet niet of ik dat zie gebeuren. Bij Feyenoord moet er eerst ook wat gebeuren, zoals het vertrek van Alireza Jahanbakhsh, Javairô Dilrosun of Patrik Wålemark", besluit de man achter Feyenoord Transfermarkt. Isaksen kan op beide flanken in de voorhoede uit de voeten, maar speelt het vaakst als rechtsbuiten. Hij speelde 137 officiële wedstrijden voor Midtjylland, waarin hij goed was voor 33 goals en 18 assists.