Slot zorgt voor grote ergernis na Go Ahead Eagles - Feyenoord: 'Ik vond het een beetje too much'

Anco Jansen heeft zich donderdagavond lichtjes gestoord aan de persconferentie van Arne Slot na afloop van het duel tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord. De oefenmeester van de huidige nummer twee van Nederland werd zowel voorafgaand als na afloop gevraagd naar zijn mogelijke overgang naar Liverpool. Slot benadrukte niet alleen hoe graag hij die stap wil maken, maar ook hoe goed hij het de afgelopen jaren heeft gedaan in Rotterdam-Zuid.

Tijdens de uitzending van Voetbalpraat op ESPN vrijdagavond kwam het laatste nieuws over Slot uiteraard ter sprake. Verschillende media en journalisten, waaronder de zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano, pakten uit met het akkoord tussen Feyenoord en Liverpool over een transfer van Slot. De huidige nummer drie van Engeland tast diep in de buidel voor de komst van de succestrainer van Feyenoord, die na drie jaar de deur van De Kuip achter zich dicht gaat trekken. Hij won in Rotterdam de landstitel, de KNVB Beker én bereikte de finale van de UEFA Conference League.

Jan Joost van Gangelen is benieuwd hoe Slot zich gaat houden in Engeland, nu hij omringd zal worden door vedettes. Jansen denkt dat Slot daar wel voor gemaakt is. “Hij is wel slim hoor. Ik vind hem ook heel goed in situaties inschatten”, vertelde de voormalig voetballer van onder meer FC Emmen en NAC Breda. Maar de houding van Slot tijdens de persconferentie na Go Ahead Eagles - Feyenoord schoot er bij Jansen iets minder lekker in. “Gisteren (donderdag, red.) vond ik het wel een beetje too much. Hij ging in één keer vertellen hoe goed hij het allemaal wel niet heeft gedaan. Dat weten we allemaal, het is natuurlijk ook zo. Maar dat ging hij nog even 28 keer herhalen.”

Van Gangelen denkt dat Slot dat deed omdat hij ‘heel lang’ zijn mond heeft moeten houden. Jansen betwijfelt dat. “Ik had het gevoel dat het een manier was om een beetje druk te zetten naar Feyenoord: luister even, dit moet rond komen”, zo klonk het.

