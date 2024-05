PSV licht optie tot koop niet: Amerikaan zal Eindhovenaren verlaten

Het heeft er alle schijn van dat PSV en na dit seizoen toch uit elkaar gaan. Volgens Voetbal International gaan de Eindhovenaren de optie tot koop in het huurcontract van de Amerikaan niet lichten.

Dest was dit seizoen een smaakmaker bij PSV en voegde veel toe in het offensieve spel van de Eindhovenaren. Mede daarom wilde de landskampioen de optie in het huurcontract met FC Barcelona lichten. Hiervoor zouden de Eindhovenaren dan elf miljoen euro op tafel moeten leggen.

Zelfs nadat bekend werd dat Dest zijn voorste kruisband had afgescheurd was PSV voornemens om de Amerikaan definitief in te lijven. Recentelijk vertelde Brands dat hij Dest alsnog wilde toevoegen aan de selectie voor volgend seizoen. Dit lijkt nu echter niet meer de beste optie voor alle partijen.

Momenteel is Dest in Amerika, waar hij geopereerd zal worden aan zijn knie. Vervolgens keert hij per 1 juli weer terug bij FC Barcelona, waar hij zal gaan revalideren. Het meest waarschijnlijke is dat Dest zijn contract bij de Spaanse topclub, dat loopt tot medio juni 2025, uit zal dienen. Vanaf de komende winterse transferwindow kan hij vrij onderhandelen met andere clubs.

