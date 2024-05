Ajax moet vrezen: sterspeler staat bovenaan het verlanglijstje van Arsenal

Ajax moet vrezen voor een vertrek van . Arsenal is op zoek naar een aanvalsleider en heeft de spits van de Amsterdammers bovenaan het verlanglijstje staan, zo claimt The Independent te weten. Ook Aleksander Isak (oud-Willem II) wordt in verband gebracht met een overstap naar Londen.

Volgens The Independent hoopt Arsenal voorafgaand de voorbereiding een nieuwe spits vast te leggen. Dit is iets wat de nummer twee van Engeland in de winterstop ook al probeerde, door middel van het halen van Ivan Toney, maar zijn komst ketste af. Isak en Brobbey zijn momenteel de twee spelers die nadrukkelijk gelinkt worden aan The Gunners, waarvan de komst van laatstgenoemde realistischer lijkt te zijn. De verwachting in Engeland is namelijk dat Newcastle United de Zweedse Isak niet gaat verkopen en de spits zelfs een nieuw contract gaat aanbieden.

Isak staat met Brobbey bovenaan het verlanglijstje, maar wordt binnen Arsenal wel gezien als de beste kandidaat. Lukt dat niet, dan komt de Londense club uit bij Ajax voor Brobbey. Zijn komst lijkt een stuk realistischer te zijn, aangezien Ajax - als de vraagprijs wordt geboden - gezien de financiële situatie niet elk bod op de international van het Nederlands elftal zal gaan weigeren.

Makkelijk zullen de Amsterdammers Brobbey ook niet laten gaan, aangezien hij op dit moment een absolute steunpilaar is binnen Ajax. Een overstap naar Arsenal zou voor de spits van de nummer vijf van Nederland wel een droom zijn die uitkomt, aangezien Brobbey onlangs in gesprek met NOS Jeugdjournaal aangaf dat hij graag nog eens voor Arsenal zou spelen.

