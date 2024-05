Het Parool: ‘Ajax heeft geen geld voor nieuwe spelers en moet Brobbey mogelijk verkopen’

Het Parool kwam zaterdag met een analyse over de financiële situatie bij Ajax. Het medium gaat in op de officiële brief die een groep aandeelhouders van Ajax stuurde om duidelijkheid te verschaffen over de problemen rondom de club. Volgens ingewijden is het verlies op de aankopen van Sven Mislintat zelfs vijftig miljoen euro.

De Amsterdammers zouden in het lopende boekjaar inmiddels veertig miljoen euro hebben geleend van een bank om de vaste lasten te betalen. “Denk aan de salarissen van de 450 werknemers en de huur van de Johan Cruijff Arena”, schrijft het Parool. “Combineer dit met het verlies dat Ajax zal moeten nemen op een aantal tegenvallende aankopen van de vertrokken technisch directeur Sven Mislintat (mogelijk vijftig miljoen euro volgens ingewijden).”

Ook het mislopen van de Champions League zorgt voor zorgen bij de aandeelhoudersgroep. Omdat Ajax bijna geen geld heeft om spelers te kopen, wordt getwijfeld of de club aankomende zomer afscheid moet nemen van Brian Brobbey. “De 22-jarige spits die in dit rampseizoen juist een lichtpunt was en daarmee het tafelzilver van Ajax is. Of Steven Bergwijn (26), die ook aardig in de markt ligt. De beroerde financiële situatie raakt dus direct aan de sportieve”, aldus het Parool.

