Ruud Gullit komt met reactie op ophef rondom geschminkte Oranje-fans

Ruud Gullit heeft positief gereageerd op de actie van enkele Oranje-fans om zich zwart te schminken. Zij imiteerden de sterspeler van het Nederlands elftal in 1988, maar deden dat niet alleen met een pruik.

Er ontstond tijdens en na de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal (tegen Polen, 0-2 winst, red.) veel ophef op deze actie, sommigen noemden het zelfs racistisch. In gesprek met De Telegraaf vertelt Humberto Tan, voorzitter van de commissie Mijnals, eerst over zijn eigen mening. "Ik zag het meteen als iets ludieks, maar ik weet ook dat blackface heel gevoelig ligt. Dat weten we allemaal bij Zwarte Piet, maar in dit geval gaat het om een bestaand persoon."

Artikel gaat verder onder video

Tan nam vervolgens contact op met Gullit zelf. "Hij zei: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'. Het is eigenlijk een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij heeft gewonnen als voetballer. Dat was ook de bedoeling van de actie. Blackface uit het verleden is gewoon geen prettig fenomeen. Maar in dit concrete geval zeiden we als commissie ook tegen elkaar: 'Dit is echt ludiek bedoeld en als eerbetoon.'"

De presentator vervolgt: "Ruud vindt het een hele mooie actie. Zo van: ze zijn me nog niet vergeten." Of de drie mannen bij de volgende wedstrijd zichzelf weer op dezelfde manier gaan presenteren, is niet bekend. Oranje-fan Rasta Ruud (normaal Bart van de Ven) deed in het verleden iets vergelijkbaars, maar hij besloot om te gaan stoppen met zijn imitatie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.