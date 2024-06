Oranje-fan Bart schrikt en stopt als Rasta Ruud: 'Ik wilde geld ophalen voor het goede doel'

Oranje-fan Bart van de Ven, beter bekend als Rasta Ruud, stopt met zijn imitatie van Ruud Gullit. Na de ophef over drie (andere) Oranje-fans, die zich voor de wedstrijd tegen Polen schminkten om op Gullit te lijken, heeft Van de Ven besloten om zijn act te stoppen.

Van de Ven was van het EK van 2008 in Zwitserland tot en met het WK in Brazilië in 2014 een opvallende verschijning tussen het Oranje-legioen. Hij was bij ieder toernooi aanwezig en stond vaak als dj in een speelstad de supporters op te zwepen. Daar stopte hij uiteindelijk mee, maar voor het EK 2024 was Van de Ven teruggekeerd. Hij schrok dit weekend echter van de (internationale) reacties op drie fans die ook Gullit imiteerden en heeft besloten te stoppen met zijn act.

Artikel gaat verder onder video

"Het is nooit mijn intentie geweest om mensen voor het hoofd te stoten", vertelt Van de Ven aan Omroep Brabant. "Maar blijkbaar is er toch een hele groep die daar oprecht wat van vindt. Dat heeft mij aan het denken gezet en het is het me allemaal niet waard. Misschien heb ik me daarin vergist of is het bij mij een blinde vlek. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen."

Van de Ven zegt ook persoonlijk de nodige kritiek te hebben gekregen. "Op social media zijn de reacties al vrij snel heel hard. Ik doe de act puur voor mijn plezier en wilde als feest-dj Rasta Ruud tijdens het EK geld ophalen voor het goede doel. Dat gaat niet meer door. Als het plezier ophoudt, houdt het voor mij ook op."

De Oranje-fan uit Breda vroeg in het verleden geld als feest-dj Rasta Ruud. Daarmee heeft hij zijn studieschuld kunnen afbetalen. Tijdens het EK 2024 wilde hij alle opbrengsten doneren aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. “Ik kies hiervoor omdat ik zelf drie kleine kinderen heb en bij allebei mijn ouders afgelopen jaar kanker is geconstateerd”, zei hij vorige week nog tegen Omroep Brabant.

In dat interview reageerde hij ook op de vraag of zijn imitatie nog van deze tijd is – nog voor de ophef over de drie Oranje-fans in Hamburg. “Alles lijkt een beetje door elkaar gehaald te worden”, zei hij daarover. “Bij Sinterklaas en zijn Pieten kun je nog zeggen dat het racistisch is, want Sinterklaas is wit en de Pieten zwart. Maar als je een echt persoon bewondert en imiteert lijkt mij dat een ander verhaal. Het zou juist racistisch zijn als ik die persoon volledig zou imiteren behalve zijn huidskleur. Dat zou pas vragen oproepen.”

