Suriname gaat Oranje-international naturaliseren: 'Een grote stap!'

De voetbalbond van Suriname werkt aan de naturalisatie van zes spelers met de Nederlandse nationaliteit. Onde rmeer enkelvoudig Oranje-international is in beeld om de selectie van Natio te versterken.

Via Instagram maakt de voetbalbond bekend dat het proces is gestart om Boëtius (SV Darmstadt), Yannick Leliendal (FC Volendam), Marcelencio Esajas (TOP Oss), Tayrell Wouter (Apollon Limassol), Nigel Lonwijk (Huddersfield Town) en Jay-Roy Grot (Odense BK) speelgerechtigd te maken. "Een grote stap voorwaarts! Stay tuned", zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Suriname, dat onder leiding staat van Stanley Menzo, plaatste zich vorige maand voor de tweede keer ooit voor de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en het Caraïbisch gebied. Dat toernooi begint om 14 juni en wordt afgewerkt in Canada en de Verenigde Staten. Daarnaast hoopt Suriname zich te plaatsen voor het WK 2026. Momenteel staat Suriname bovenaan in Groep F, waardoor plaatsing voor de derde kwalificatieronde lonkt.

Boëtius speelde Oranje-interland

De inmiddels 31-jarige Boëtius speelde op 5 maart 2014 zijn enige interland voor het Nederlands elftal. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal liet hem debuteren in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk. Boëtius had een basisplek in de met 2-0 verloren wedstrijd.