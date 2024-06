Ajax-flop Mikautadze laat zich bij Georgië binnen paar minuten van beste én minder goede kant zien

laat zich dinsdagavond tijdens de ontmoeting tussen Turkije en Georgië van een goede kant zien. De aanvaller maakte vorig jaar voor een bedrag van zestien miljoen euro de overstap van FC Metz naar Ajax, maar kwam in Amsterdam niet uit de verf. Mikautadze keerde eerder dit kalenderjaar op huurbasis al terug bij FC Metz, speelde een uitstekende tweede seizoenshelft en zet zijn goede vorm met een doelpunt tegen de Turken door in Duitsland. Hij maakte daarmee de eerste Georgische treffer ooit op een EK.

Het was überhaupt het eerste doelpunt ooit van Georgië op een eindronde. Daarmee herstelde Georgië zich knap, want de ploeg had het in het eerste half uur erg lastig tegen Turkije. De Turken waren oppermachtig en openden na 25 minuten verdiend de score, maar heel lang konden ze niet van de voorsprong genieten. Mikautadze tikte nog geen tien minuten later, met wat hulp van een blunderende Turkse doelman, de gelijkmaker binnen. De Ajax-flop, onlangs door FC Metz definitief teruggehaald naar Frankrijk, kreeg een paar minuten later een enorme mogelijkheid op zijn tweede. Hij kon in zeer kansrijke positie uithalen, maar zag zijn poging rakelings langs de verkeerde kant van de paal gaan.

Geen succes in Amsterdam

Ajax zocht na het vertrek van Mohammed Kudus naar West Ham United in de slotfase van de zomerse transferwindow naar een aanvaller die wat rendement betreft in de buurt van de Ghanees kwam. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat kwam uit bij Mikautadze, die in het seizoen 2022/23 niet te stoppen was in de Ligue 2 en een aanzienlijk aandeel had in de promotie van FC Metz naar het hoogste Franse niveau. Ajax telde zestien miljoen euro neer voor de komst van Mikautadze, maar hij kwam er in Amsterdam totaal niet aan te pas.

Ajax liet de aanvaller na een klein half jaar op huurbasis terugkeren bij FC Metz, waar Mikautadze weer tot opleving kwam. Hij scoorde na zijn rentree tienmaal in de Ligue 1, al kon hij daarmee niet voorkomen dat FC Metz degradeerde naar de Ligue 2. Mikautadze speelde zich dankzij zijn sterke optredens wel in de kijker van verschillende grote clubs. Zo wordt onder meer AS Monaco in verband gebracht met de komst van Mikautadze. FC Metz neemt de Georgiër naar verluidt voor zo'n dertien miljoen euro definitief over van Ajax, maar zal hem deze zomer ongetwijfeld voor meer geld kunnen verkopen. Zeker als hij ook nog eens gaat scoren op het EK...

