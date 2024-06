Sander Schimmelpenninck walgt: 'Flikker die gast uit het Nederlands elftal, sorry'

Sander Schimmelpenninck vindt het walgelijk dat een haarband draagt en pleit er zelfs voor dat de aanvaller uit het Nederlands elftal wordt gezet. Dat geeft de columnist van De Volkskrant aan in de Zelfspodcast. De journalist wil spelers als Memphis, die zichzelf belangrijker zouden vinden dan het team, niet in het Nederlands elftal hebben.

Schimmelpenninck gaat in de Zelfspodcast, die hij maakt met zanger Jaap Reesema, in op de haarband die Memphis draagt gedurende het EK in Duitsland. De opiniemaker vindt het verschrikkelijk wat Memphis tijdens dit eindtoernooi heeft geïntroduceerd: "Die haarband moet af", begint Schimmelpenninck in zijn eigen podcast: "Ik vind het weer één grote middelvinger naar iedereen. Hij wil weer opvallen. Je bent een team. Als je een witte haarband omdoet, als een soort van decoratie, dan laat je zien dat je het team gewoon minder belangrijk vindt dan je eigen onzinhandel", is Schimmelpenninck hard, maar duidelijk.

De 39-jarige opiniemaker is dan ook van mening dat Koeman zou moeten ingrijpen: "Ik vind dat walgelijk. Flikker die gast uit het Nederlands elftal, zet Wout Weghorst er maar neer", vindt een felle Schimmelpenninck, die het dan maar voor lief neemt dat Oranje van die wissel wellicht minder goed gaat voetballen: "Dan maken we maar minder goals. Het maakt mij niet uit. Ik wil dit soort gasten niet in Nederlands elftal zien, sorry", besluit de columnist tot slot.

Bekijk hieronder het fragment van Schimmelpenninck in de Zelfspodcast:

