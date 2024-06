Commentator gaat he-le-maal los: 'Een sensationeel doelpunt van een sensationele speler'

is dinsdagavond de held van Turkije. Het toptalent schoot zijn ploeg halverwege de tweede helft op schitterende wijze op een 2-1 voorsprong en had daarmee een belangrijk aandeel in de uiteindelijke 3-1 zege op Georgië. NOS-commentator Arman Avsaroglu stak zijn enthousiasme over het doelpunt van Güler niet onder stoelen of banken. “Een sensationeel doelpunt van een sensationele speler”, zo klonk het.

Güler beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Fenerbahçe, speelde zich dankzij zijn optredens in Turkije in de kijker van de grootste clubs in Europa en werd zelfs even gelinkt aan een overgang naar Ajax. Het toptalent koos echter voor Real Madrid, dat een bedrag van twintig miljoen euro betaalde om hem vast te kunnen leggen. Güler heeft tijdens zijn eerste seizoen in Spanje vooral geduld moeten opbrengen. De linkspoot ging met een beschadigde meniscus en vervolgens een spierblessure slecht van start en hoefde eenmaal hersteld niet op veel speeltijd te rekenen.

Güler kwam in de eindfase van het seizoen wat vaker binnen de lijnen bij Real Madrid en toonde zijn klasse. Hij scoorde in vier van de laatste zes competitiewedstrijden, waaronder een dubbelslag tegen Villarreal. Daarmee werkte hij toch nog in topvorm toe richting het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar bij Turkije de ogen toch vooral op hem gericht zijn. Güler kwam tot het groepsduel met Georgië van dinsdagavond zeven keer in actie voor de nationale ploeg en was tot dan toe één keer trefzeker. Daar kwam tegen Georgië verandering in. Güler schoot zijn ploeg op geweldige wijze op voorsprong en hielp Turkije daarmee aan drie belangrijke punten.

