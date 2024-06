Transfer vooralsnog niet aanstaande: Rosario wijst eerste Ajax-voorstel af

Het is geen uitgemaakte zaak dat deze zomer speler wordt van Ajax. Voetbal International bracht dinsdagmiddag het nieuws dat de Amsterdammers zich met het oog op volgend seizoen willen versterken met de middenvelder van OGC Nice en Mike Verweij bevestigt dit, maar volgens de clubwatcher van De Telegraaf is het verschil tussen vraag en aanbod nog ‘behoorlijk groot’. Ajax heeft Rosario een eerste voorstel gedaan, maar dat is door de voormalig speler van PSV naast zich neergelegd.

Rosario was tijdens zijn jeugdjaren al een aantal seizoenen actief in Amsterdam, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht van Ajax kwam het destijds niet. De middenvelder zou met ingang van volgend seizoen alsnog te bewonderen kunnen zijn in de Johan Cruijff ArenA, maar zijn komst is vooralsnog niet aanstaande. Francesco Farioli, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, werkte vorig seizoen met Rosario samen bij OGC Nice en hoopt hem mee te nemen naar Amsterdam, maar een akkoord is nog niet in de maak. Volgens Verweij heeft Rosario het eerste aanbod van Ajax - een contract tot de zomer van 2028 - naast zich neergelegd ‘omdat er tussen vraag en aanbod nog een behoorlijk verschil zit’.

De clubwatcher verwacht dat José Fortes Rodriguez, de zaakwaarnemer van Rosario, op ‘korte termijn’ met een tegenvoorstel komt. Rosario verliet de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2014 voor Almere City. Bij de club uit Flevoland maakte hij een dusdanig goede indruk dat PSV het wel met hem aandurfde. Rosario tekende in de zomer van 2016 in Eindhoven en groeide daar uit tot basisspeler. Hij vertrok vijf jaar na zijn komst naar OGC Nice. De Fransen telden destijds zes miljoen euro neer om Rosario los te weken bij PSV. Onduidelijk is hoeveel OGC Nice, vorig seizoen vijfde in de Ligue 1, van die transfersom terug willen zien. De middenvelder heeft nog een contract tot de zomer van 2025.