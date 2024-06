SBS6 hakt grote knoop door en heeft slecht nieuws voor Wilfred Genee

SBS6 lijkt de stekker te trekken uit de Vandaag Inside Oranje Quiz. Het programma van Wilfred Genee is verdwenen uit de programmering op 29 en 30 juni, waardoor tv-expert Tina Nijkamp concludeert dat 28 juni de laatste uitzending zal zijn.

De quiz zou van 14 juni tot 14 juli dagelijks worden uitgezonden, inclusief de weekenddagen. Maar op zaterdag 29 en zondag 30 juni – de laatste twee dagen waarvoor de tv-gids beschikbaar is – is het programma niet terug te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig SBS6-zenderbaas concludeert dan ook dat het ‘einde oefening’ is voor de kennisquiz. “Verstandige beslissing, want de quiz is een C-merk, terwijl VI een A-merk is”, schrijft ze op Instagram. Daarmee herhaalt ze de kritiek die ze ook al uitte in haar column voor De Telegraaf.

In de Vandaag Inside Oranje Quiz spelen fans van het programma Vandaag Inside aan de hand van oude fragmenten een quiz onder leiding van Wilfred Genee en Bas Nijhuis om te bepalen wie de grootste kenner van Vandaag Inside en Oranje is. Het programma zorgt voor een kijkcijferdip in de programmering van SBS6, zo zocht Nijkamp al uit. Het aantal kijkers ligt rond de 250.000. Ook klinkt veel inhoudelijke kritiek op het programma.

