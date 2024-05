Twee Ajacieden gaan ondanks, slecht, teleurstellend en zwaar seizoen naar het EK

en zijn door de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic geselecteerd voor het EK in Duitsland. Ondanks dat de twee verdedigers van Ajax in de Eredivisie een slecht seizoen kenden, mogen ze zich verheugen op het eindtoernooi van komende zomer. Ook Feyenoord-aanvaller is geselecteerd.

Officieel is de selectie die de Kroatische voetbalbond maandagmiddag naar buiten heeft gebracht nog een voorselectie, maar er zijn slechts 26 spelers opgenomen in de selectie. Dat betekent dat er in principe niemand meer hoeft af te vallen, want elk land mag 26 spelers meenemen naar Duitsland. Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is een blessure, maar dat lijkt voor veel spelers gezien het einde van het reguliere voetbalseizoen een onwaarschijnlijk scenario. Daarvoor zijn er door de bondscoach wel negen spelers opgenomen op de stand-by lijst.

Dat Sosa en Sutalo zich na een slecht seizoen in het rood-wit van Ajax mogen opmaken voor het EK, is een flinke meevaller. Het tweetal, waarvan op dit moment alleen Sutalo een basisspeler is, heeft dit seizoen van supporters, analisten en journalisten bakken met kritiek gekregen vanwege het povere spel. Voor Kroatië hebben de twee Ajacieden zich in het verleden echter al bewezen, waardoor Dalic de twee spelers van Ajax 'gewoon' meeneemt naar het EK.

Hetzelfde geldt voor Ivanusec, die ook meer had verwacht van zijn eerste seizoen bij Feyenoord. De kwaliteiten van de Kroatische aanvaller zijn zichtbaar, maar vooralsnog is het er te weinig uitgekomen in De Kuip. Dat heeft mede te maken met blessureleed. Vlak na zijn komst naar Feyenoord, liep Ivanusec een vervelende blessure op. Het hield in dat hij, doordat hij niet kon trainen en spelen, uiteindelijk meer tijd nodig heeft gehad om zich aan te passen in Rotterdam-Zuid.