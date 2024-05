PSV komt sportieve plicht na tegen RKC, De Jong komt naast Pavlidis te staan

Met een 3-1 overwinning eindigt PSV het seizoen goed, al zag het daar lange tijd niet naar uit. Na de verrassende openingstreffer van Richonell Margaret kwam viel de gelijkmaker van Luuk de Jong ondanks verwoede pogingen pas op slag van rust. In de slotfase van de tweede helft beslisten de Eindhovenaren het duel met een strafschop en een eigen doelpunt. Door het 4-0 verlies van concurrent Excelsior bij Feyenoord weet RKC zich te handhaven.

Waar er voor de Eindhovenaren in het laatste duel niets meer op het spel stond, waren de belangen bij opponent RKC juist zeer groot. Om de nacompetitie te vermijden moest de ploeg Excelsior onder zich houden: het verschil met de Rotterdammers op de ranglijst bedroeg slechts drie doelpunten. Door de blessure van Dario van den Buijs kreeg Jeffrey Bruma bij de Waalwijkers tegen zijn oude club een basisplaats, terwijl bij de tegenstander Shurandy Sambo voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond.

De 22-jarige rechtsback leek, net als enkele teamgenoten, in de beginfase nog met zijn hoofd op het zonnige Ibiza te zitten. De ploeg van Peter Bosz nam soms te veel tijd en leverde de bal meermaals eenvoudig in, wat tot een geblokte poging van Chris-Emmanuel Lokesa leidde. Door hoge druk van de Waalwijkers had de thuisploeg bovendien de nodige moeite om het doel van Etiënne Vaessen te bereiken. Luuk de Jong nam het doel eenmaal onder vuur, maar de Surinaamse doelman wist de schuiver van de spits met zijn benen te keren. Aan de andere kant zag collega-doelman Walter Benitez de inzet van Margaret even later tussen zijn benen door vliegen. Na een handige breedtepass van Lokesa troefde de slungelige buitenspeler Mauro Junior af en schoot hij de openingstreffer binnen.

Het doelpunt kon deels op het conto geschreven worden van Malik Tillman, die met zijn balverlies de omschakeling inleidde. Zo was de veelbesproken Amerikaan in het eerste bedrijf meermaals ongelukkig. Met een handige rebound in de korte hoek wist hij zijn fouten bijna goed te maken, maar nadat Johan Bakayoko de paal raakte, werd de poging van de 21-jarige middenvelder door Vaessen gekeerd. Na de openingstreffer was het eenrichtingsverkeer naar het Waalwijkse doel, getuige ook de 20 schoten die de thuisploeg in de eerste helft produceerde. De ingezakte RKC-defensie gooide zich bijna overal tussen, maar had op slag van rust geen antwoord op een vliegende kopbal van Luuk de Jong.

Na rust ging PSV in eerste instantie verder waar het gebleven was. Guus Til was dicht bij de tweede Eindhovense treffer, maar na een handige voorzet van Joey Veerman belandde zijn kopbal op de lat. Na verloop van tijd haalde de thuisploeg de voet even van het gaspedaal, maar tot enig gevaar van de onzichtbare Waalwijkers leidde het niet. De wissels aan Eindhovense zijde brachten nieuwe energie, maar desondanks leek de wedstrijd als een nachtkaars uit te gaan. De Jong kreeg nog een grote kans, maar Jeffrey Bruma stond de voorsprong van PSV in de weg.

Na interventie van de VAR bleek hij dit echter met de arm gedaan te hebben, dus moest hij met een tweede gele kaart van het veld en mocht de ploeg van Bosz een strafschop nemen. Luuk de Jong gleed daarbij onderuit, maar schoot alsnog de 2-1 binnen. Daarmee was het nog niet gedaan, want even later schoot invaller Julian Lelieveld onfortuinlijk een Eindhovense voorzet in eigen doel. In de slotfase was er ook nog een mooi individueel moment voor Boy Waterman, die nog een paar minuten mocht maken voor de ploeg. Hij hoefde echter geen reddingen meer te verrichten. Omdat Excelsior met 4-0 verloor bij stadsgenoot Feyenoord handhaaft RKCl in de Eredivisie. Bij PSV waren de treffers van De Jong genoeg voor de gedeelde topscorerstitel met Vangelis Pavlidis, die in het duel met FC Utrecht ook eenmaal trefzeker was.