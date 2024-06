Oud-teamgenoot blij met absentie De Jong op EK: ‘Hij is een geweldige spits’

Marc Janko, oud-international van Oostenrijk, is er maar wat blij mee dat PSV-spits niet meegaat naar het EK. De 33-jarige aanvaller van de landskampioen bedankte na het WK in 2022 voor Oranje en is ondanks zijn goede seizoen bij de Eindhovenaren niet teruggekomen op die beslissing. Janko, die bij FC Twente samenspeelde met De Jong, is vol lof over de topschutter.

"Luuk is een geweldige spits, dat heeft hij dit seizoen opnieuw bewezen bij PSV", aldus Janko in gesprek met Voetbal International. De voormalig spits van Oostenrijk begrijpt ook wel dat de PSV-spits niet met Oranje naar het EK gaat. "Dat hij na het WK heeft bedankt voor het Nederlands elftal kan ik me iets bij voorstellen. Je komt toch op een leeftijd dat je naar je lichaam moet luisteren en je wil misschien ook meer tijd doorbrengen met je gezin, die je al vaak moet missen. De rust deed hem blijkbaar goed als je naar zijn prestaties kijkt bij PSV."

Janko kan zich herinneren dat hij bij FC Twente een goede band had met De Jong. "Ik kon het altijd heel goed met Luuk vinden, ook al streden we om dezelfde positie. We waren zelfs kamergenoten bij trainingskampen en voor de Europese uitwedstrijden. We hebben nog de nodige wedstrijden samengespeeld. Op het veld hadden we ook een klik. Ik dacht toen niet dat hij ooit met Sevilla de Europa League zou winnen of voor Barcelona uit zou komen, maar hij had wel specifieke kwaliteiten, heel kopsterk."

Als het aan Janko ligt dan behaalt het Nederlands elftal geen goed resultaat tegen Oostenrijk. Daarom is de Oostenrijker maar wat blij dat De Jong zijn landgenoten niet kan dwarsbomen op het Europees kampioenschap. “Voor Oostenrijk is het alleen maar goed dat Luuk er niet meer bij is. Luuk, als je dit leest: bedankt voor het stoppen bij de nationale ploeg."

