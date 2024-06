Van Basten heeft bijzonder idee voor PSV, Feyenoord en Ajax: ‘Zou superinteressant zijn’

Marco van Basten opperde in een voorbeschouwing op de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid een bijzonder idee. De analist en oud-topsspits zou het namelijk ‘superinteressant’ vinden om PSV, Feyenoord of Ajax in actie te zien in de Bundesliga. Van Basten is van mening dat er dan veel meer mogelijk voor de clubs uit de traditionele topdrie.

Voorafgaand aan de Champions League-finale kwam de achtste finale van PSV tegen Borussia Dortmund aan bod. De Eindhovenaren waren over twee duels minstens gelijkwaardig aan de Duitse Champions League-finalist, maar moesten toch het onderspit delven. PSV was er gewoon heel erg dichtbij", zegt Youri Mulder. "Dat had ten koste van Dortmund moeten gaan, als Luuk de Jong die bal erin schiet... Dit had gewoon gekund. Wie weet waar PSV dan was geëindigd. Met deze goal waren ze doorgegaan."

Artikel gaat verder onder video

Van Basten sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. "In die wedstrijden was het verschil tussen PSV en Dortmund minimaal. Sterker nog, ik denk dat PSV meer de overhand had dan Dortmund. Daarom is het zo zonde dat je die kansen onbenut laat."

"Het zou mooi zijn als PSV bijvoorbeeld in de Bundesliga zou spelen: eens kijken wat je dan zou presteren", vervolgt Van Basten. "Dat geeft aan hoe verschillend het is. Feyenoord of Ajax in de Bundesliga zou ook superinteressant zijn. De Duitsers hebben nu eenmaal een grote competitie, waar ze profijt van hebben. Los van het feit dat ze heel veel geld genereren en er zo heel grote clubs kunnen ontstaan. Dat hebben wij niet."

'Als De Jong deze had gescoord..' 🗯️

Was PSV dan de Champions League-finalist? Youri Mulder zegt van wel 😱#ZiggoSport #UCLfinal pic.twitter.com/51xMyaOqIr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Bedrijvig PSV onderhandelt met begeerde centrale verdediger’

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV zit niet stil dezer dagen.