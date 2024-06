Dortmund-speler maakt indruk op Veerman: ‘Als je ziet hoe hij dat doet, hij heeft echt kwaliteit’

is enorm onder de indruk van Borussia Dortmund. PSV werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door de Duitsers, die zaterdagavond de finale van het toernooi spelen tegen Real Madrid.

“Het is gewoon superverdiend en ze hebben gewoon hele goede spelers”, geeft Veerman aan in gesprek met RTL over de finaleplek van Borussia Dortmund. “Als je bijvoorbeeld die Hummels nog centraal achterin ziet staan… Die dribbelt gewoon in en legt met zijn buitenkant rechts ballen over de verdediging. Die heeft gewoon echt nog kwaliteit. Ze hebben genoeg kwaliteit in het elftal om de Champions League-finale te halen, dus dat is superknap.”

Veerman baalt wel van het feit dat PSV is uitgeschakeld door Borussia Dortmund, want de Eindhovenaren waren zeker niet kansloos. In eigen huis hield PSV de Duitsers nog op 1-1, maar op bezoek in Dortmund werd het 2-0 voor BVB. “We kwamen al heel snel 1-0 achter en dat had ook meer kunnen worden, maar aan het einde hebben we met Luuk (de Jong, red.) nog een enorm grote kans gehad waardoor we de verlenging nog in hadden gekund. Ook Lozano nog op de paal. En in de thuiswedstrijd hebben we twee levensgrote kansen gemist.” Vlak na de kans voor De Jong gooide Marco Reus de wedstrijd in het slot door de 2-0 te maken.

