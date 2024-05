Pablo Rosario krijgt vraag over Farioli en Ajax, maar baart veel opzien met zijn reactie

heeft zondagavond geweigerd om tegenover het Algemeen Dagblad uitleg te geven over hoe het is om bij OGC Nice onder Francesco Farioli te spelen. De oud-speler van PSV begreep de vraag over de Italiaanse oefenmeester, die in de concrete belangstelling van Ajax staat, maar heeft voor zichzelf besloten geen uitleg te geven over zijn trainer.

Dat schrijft Maarten Wijffels in zijn uitgebreide reportage van de wedstrijd tussen Lille en OGC Nice (2-2). Na afloop hoopte de journalist de multifunctionele voetballer van de Franse club wat vragen te kunnen stellen over Farioli, maar daar stak Rosario een stokje voor: "Sorry, ik snap de vraag, maar ik heb besloten niks te zeggen over de trainer zolang ik onder hem werk", geeft Rosario aan. De middenvelder, die zondagavond voor OGC Nice speelde als centrale verdediger, heeft de geruchten over de waarschijnlijke aanstelling van Farioli bij Ajax ongetwijfeld meegekregen.

Wijffels benadrukt dat de reactie van Rosario niets te maken heeft met ontevredenheid die er bij de speler zou zijn over het functioneren van Farioli. De 27-jarige geboren Amsterdammer staat er namelijk ontzettend goed op in Nice en ook bij zijn trainer: "Rosario is bij Nice een vaste, alom gewaardeerde basisspeler, geen ontevreden wissel. Farioli weet dat hij met de Nederlander tactisch meerdere kanten op kan en speelt Rosario daarom uit als middenvelder, centrale verdediger en soms ook als back", schrijft Wijffels.

Het lukte de journalist wel om een teamgenoot van Rosario te spreken over de Italiaanse coach. De Poolse doelman Marcin Bulka kwam superlatieven tekort voor zijn trainer: "Ik heb niet eerder zo’n veeleisende coach meegemaakt als deze. Hij heeft spelers bij Nice echt individueel beter gemaakt en ikzelf in het bijzonder. Dat hij zelf oud-keeper is, zie je ook terug in hoe hij mij coacht tijdens de wedstrijden. Bij spelhervattingen hebben we altijd oogcontact", legt de Pools international uit. Hij hoopt dat het OGC Nice lukt om Farioli uit handen van Ajax te houden.

